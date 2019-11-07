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Чотири найкрасивіші нації на думку людей з різних куточків світу

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Красиві нації / roughguides

Співробітники аналітичного порталу Big Seven Travel вирішили дізнатися за допомогою спеціального онлайн-опитування, яка національність вважається найпривабливішою.

В опитуванні взяли участь півтора мільйона респондентів.

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Французи. Середньостатистичний представник національності відрізняється невеликим зростом, чорним волоссям і карими очима. Зазвичай хлопці мають виразні риси обличчя. Рідко серед них можна побачити блакитнооких блондинів.

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Голландці. Неймовірно спортивний народ, який з юних років займається йогою і катається на велосипедах. Жителі Нідерландів регулярно відвідують спортзал, тому мають підтягнуту і струнку фігуру. Вважається, що голландці найбільш здорова нація.

Чотири найкрасивіші нації на думку людей з різних куточків світу - фото 366724

Бразильці. Єдиного типажу у чоловіків немає. Легко зустріти і блондина з блакитними очима і статного темношкірого мачо. На північному сході Бразилії мешкають переважно невисокі мулати. На півдні оселилися нащадки європейців, що безпосередньо відбивається на зовнішності. На півночі виразно видно вплив крові індіанців.

Чотири найкрасивіші нації на думку людей з різних куточків світу - фото 366725

Італійці. Типовий представник нації – темноокий брюнет невисокого зросту зі смоляним волоссям і смаглявою шкірою. Хлопці відрізняються емоційністю і вибуховим темпераментом. Італійці ретельно стежать за зовнішнім виглядом, не шкодують коштів на дорогі речі.

Чотири найкрасивіші нації на думку людей з різних куточків світу - фото 366726

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Джерело: roughguides
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