На популярному курорті хочуть ввести туристичний податок

У 2018 році Балі відвідало більше 6 мільйонів людей / TRIPVELLEY

Влада Балі планує ввести туристичний податок у розмірі 10 доларів США з людини.

Виручені кошти будуть спрямовані на фінансування програм із захисту навколишнього середовища і збереження балійської культури.

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Податок будуть стягувати з усіх іноземних туристів, а жителі Індонезії будуть звільнені від збору. Поки обговорюється доцільність внесення збору у вартість авіаквитка або введення його в оплату на спеціальних стійках в аеропорту. Чиновники вважають, що нововведення не призведе до відтоку туристів.

У 2017 році курорт прийняв 5,7 мільйона іноземних туристів, більшість з яких приїхали з Китаю та Австралії. За попередніми даними за 2018 рік, Балі відвідало більше 6 мільйонів людей. Одна з проблем, з якою тут доводиться боротися, – пластикові відходи. Щодня на острові з'являється 3800 тонн відходів, і тільки 60% з них потрапляє на звалища. У зв'язку з цим влада Балі ввела заборону на використання одноразового пластикового посуду і пакетів. Уряд розраховує, що ці заходи допоможуть знизити на 70% пластикові відходи, які потрапляють в море.

На популярному курорті хочуть ввести туристичний податок

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