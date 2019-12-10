Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу

Що хорошого сталось у світі в 2019 році

Якщо вам здається, що довкола переважають негативні новини, ви помиляється! Насправді в світі стається чимало позитиву, але ми рідко на ньому концентруємось. Італієць Мауро Ґатті вирішив виправити ситуацію: він обрав та проілюстрував 143 хороші новини за 2019 рік.

"Я вірю, що усмішка – це короткий шлях до щастя, тому я весь час намагаюся запам'ятати позитивні новини, щоб потім втілити їх в простій і цікавій формі", – говорить ілюстратор Мауро Ґатті. Читайте та надихайтеся хорошими звістками з різних куточків світу, які знайшов італієць!

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У римському метро проїзд можна оплатити пластиковими пляшками. Ця ініціатива вже допомогла переробити понад 350 тисяч пляшок!

Джадана Паєнг з Індії впродовж 35 років щодня садить дерева. Ліс, що виріс завдяки його зусиллям, більший за Центральний парк в Нью-Йорку.

Німецькі цирки замість реальних тварин використовують голограми. Це вагомий крок у боротьбі проти жорстокого поводження з тваринами.

Нідерланди офіційно визнані першою країною, де немає бродячих собак.

У таїландських супермаркетах відмовляються від пластикових упаковок і загортають продукти в бананове листя.

Дія закону 1973 року про зникаючі види тварин підвищила популяцію морських черепах на 980%!

Канада ухвалила законопроєкт, який забороняє тримати китів, дельфінів і морських свиней в неволі.

Італія стала першою країною, яка зобов'язала учнів кожного класу вивчати зміни клімату та стан навколишнього середовища.

На рисових фермах світу почали використовувати качок замість пестицидів. Ці тварини поїдають шкідливих комах і бур'яни, не пошкоджуючи рослини.

Норвегія вирішила не добувати нафту, вартістю близько 53 мільярди євро, на Лофотенських островах для захисту екосистеми.

У Південній Кореї організовують вечірки для людей похилого віку, щоб розв'язати проблему самотності та деменції.

У Швеції донори крові отримують текстове повідомлення, коли їхня кров рятує чиєсь життя.

Жінка-вождь в Малаві скасувала понад 1 500 дитячих шлюбів, проголосила їх поза законом і відправила дівчаток вчитися в школи.​

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