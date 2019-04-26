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На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

У четвер, 25 квітня на Площі слави у Києві, яка є символом популяризації національної культури, з'явилася зірка з ім'ям відомої української співачки Олі Полякової. Знімки виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, 19-ту зірку на алеї присвятили Поляковій "за особливі досягнення, внесок і розвиток української музики". Варто відзначити, що привітати артистку з серйозною нагородою прийшли український дизайнер Андре Тан, колега по суддівському кріслу Ліги Сміху Юрій Ткач, актриса і телеведуча Сніжана Єгорова, артист і лідер команди-переможця Ліги Сміху "Стоянівка" Іван Люленов, а також старша дочка Маша.

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Сама зірка вважає, що давно заслужила цю нагороду.

"Я, звичайно, рада, але абсолютно впевнена, що її заслужила. Чесно кажучи, праця артиста – дуже нелегка. Адже червона доріжка – це зворотна сторона великої роботи, коли ми нормально не спимо, не їмо, добираємося у важких переїздах до свого глядача по розбитих дорогах. Але ж завдання артиста – прикрашати життя людей. І якщо у мене виходить на пару хвилин вашого життя змінити настрій або якось прикрасити собою ваш світ, значить, я живу не дарма", – підписала публікацію Оля Полякова.

На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото - фото 324222

На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото - фото 324223

На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото - фото 324224

На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото - фото 324225

На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото - фото 324226

На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото - фото 324227

На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото - фото 324228

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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