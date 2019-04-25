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Леся Нікітюк показала оголені сідниці в Барселоні

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Шанувальники відзначили розкішну фігуру Лесі - фото 1
Шанувальники відзначили розкішну фігуру Лесі / xxl

Телезірка Леся Нікітюк взяла участь у модному показі і похвалилася провокаційним нарядом, засвітивши свою п'яту точку під прозорими штанами.

Нікітюк опублікувала фото, на якому позує в елегантній чорній блузі з одним рукавом і абсолютно прозорим низом, демонструючи свої апетитні форми.

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"Фантастичне шоу від Milla Nova і Lorenzo Rossi. Як вам мій образ?" – запитала Нікітюк у фоловерів. Вони відзначили розкішну фігуру Лесі і її стрункі ніжки, але порадили все ж надіти штани, мовляв, образ занадто відвертий.

До речі, на цьому ж показі побувала і Даша Астаф'єва, яка також показала в Instagram фото в прозорому вбранні. Тільки вона вважала за краще чорні штани і відкриту блузу, що підкреслили видатні форми Даші.

Леся Нікітюк показала оголені сідниці в Барселоні - фото 324019

Леся Нікітюк показала оголені сідниці в Барселоні - фото 324020

Леся Нікітюк показала оголені сідниці в Барселоні - фото 324021

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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