Леся Нікітюк показала оголені сідниці в Барселоні

Телезірка Леся Нікітюк взяла участь у модному показі і похвалилася провокаційним нарядом, засвітивши свою п'яту точку під прозорими штанами.

Нікітюк опублікувала фото, на якому позує в елегантній чорній блузі з одним рукавом і абсолютно прозорим низом, демонструючи свої апетитні форми.

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"Фантастичне шоу від Milla Nova і Lorenzo Rossi. Як вам мій образ?" – запитала Нікітюк у фоловерів. Вони відзначили розкішну фігуру Лесі і її стрункі ніжки, але порадили все ж надіти штани, мовляв, образ занадто відвертий.

До речі, на цьому ж показі побувала і Даша Астаф'єва, яка також показала в Instagram фото в прозорому вбранні. Тільки вона вважала за краще чорні штани і відкриту блузу, що підкреслили видатні форми Даші.

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