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На півночі Китаю побачили одразу три сонця: відеофакт

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Потрійне сонце у Китаї - фото 1
Потрійне сонце у Китаї / voanews

Мешканці Китаю мали можливість спостерігати за незвичайним явищем, яке створює ілюзію "трьох сонць". Це варто побачити!

Жителі північної провінції Китаю Гебей побачили водночас три сонячних "німби". Відео оптичного феномену вже з'явилось на Голосі Америки. Варто додати, що таке видовище дуже рідкісне і тривало всього до 10 хвилин.

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Експерти пояснюють, що сонячний німб виникає через кристали льоду, які конденсуються на певній висоті. Саме вони і викривляють сонячне світло, створюючи своєрідний відблиск. Готові побачити водночас три сонця?

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Джерело: Голос Америки
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