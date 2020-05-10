На підборах і в міні: 70-річна Вера Вонг шокувала зовнішнім виглядом

Користувачі соцмереж побачили в Інстаграмі свіжі знімки Вери Вонг і відмовилися вірити їй. Адже модельєрці вже 70 років, а на фото вона виглядає на 20!

Світову славу Вері Вонг свого часу принесли дизайнерські весільні сукні, які користуються популярністю у знаменитостей і досі. Крім урочистих нарядів, Вонг також випускає повсякденний одяг, парфумерію і різні аксесуари.

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Вонг народилася в 1949 році, цю інформацію неважко розшукати у Вікіпедії, публікаціях видань Vogue або New York Times. А тим, у кого все одно залишаться сумніви, можна заглянути на особисту сторінку модельєра у Твіттер. Вонг не приховує свій вік і говорить про нього абсолютно вільно. На початку травня знаменитість поділилася в соцмережі кількома свіжими знімками, на яких позує в нарядах свого бренду. Здавалося б, в кадрах немає нічого незвичайного, і це дійсно так, якщо не знати віку дизайнера. Знімки зібрали десятки тисяч лайків. Люди в коментарях дивуються тому, як виглядає сьогодні Вера Вонг.

Втім, захоплення розділили не всі. Скептики припустили, що Вонг редагує свої фото і використовує багато макіяжу. Як докази вони відшукали в Інстаграмі модельєра і інші її фотографії. Схоже, так Вера Вонг виглядає в повсякденному житті. Хай там як, але навіть на цьому фото Вера виглядає фантастично!

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