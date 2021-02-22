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На першій шпальті The New York Times зобразили 500 тисяч точок: що це означає
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Видання The New York Times порівняло кількість загиблих у період пандемії коронавірусу з тими, кого країна втратила під час трьох воєн разом узятих.
Кожна з 500 тисяч точок символізує окреме життя, втрачене через пандемію Covid-19 у Сполучених Штатах. Графік опублікували на першій шпальті недільного випуску газети. Зображення показує "швидкість", з якої смертей ставало все більше.
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У NYT підкреслили, що кількість жертв коронавірусу у США перевищила сумарну кількість тих, хто загинув під час Першої і Другої світових воєн, а також війни у В'єтнамі.
З графіка випливає, що сплески смертності в США спостерігалися в квітні 2020 року і – куди гірше – цієї зими. За даними університету Джонса Хопкінса, в Штатах зафіксовано понад 28 мільйонів випадків зараження і майже 499 тисяч смертей.
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