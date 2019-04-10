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На пенсію: відомий боксер зробив гучну заяву про Ломаченка
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Непереможний американський боксер Джервонта Девіс заявив, що відправить українця Василя Ломаченка "на пенсію", але не безкоштовно. Так боєць відповів на заклики про свій вибір противників.
24-річний боксер-професіонал Джервонта Девіс, який не програвав у жодному з боїв, вирішив відповісти Василю Ломаченку на заяви про зустріч на рингу.
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Відзначимо, що нещодавно український боєць зазначив, що зустрівся би з Девісом і безкоштовно, адже йому не потрібні гроші, а от американець ніколи безоплатно не виступить.
"І чому я, чорт забирай, маю виходити на ринг безкоштовно. Ти правий, я ніколи не буду. Я – старий винищувач! І якщо ми будемо боротися, я обіцяю, що відправлю його на пенсію", – відповів Джервонта на своєму профілі в соцмережі Twitter, додавши сором'язливий смайлик.
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