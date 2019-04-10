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На пенсію: відомий боксер зробив гучну заяву про Ломаченка

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Американець заявив, що закінчить кар'єру Ломаченка - фото 1
Американець заявив, що закінчить кар'єру Ломаченка

Непереможний американський боксер Джервонта Девіс заявив, що відправить українця Василя Ломаченка "на пенсію", але не безкоштовно. Так боєць відповів на заклики про свій вибір противників.

24-річний боксер-професіонал Джервонта Девіс, який не програвав у жодному з боїв, вирішив відповісти Василю Ломаченку на заяви про зустріч на рингу.

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Відзначимо, що нещодавно український боєць зазначив, що зустрівся би з Девісом і безкоштовно, адже йому не потрібні гроші, а от американець ніколи безоплатно не виступить.

"І чому я, чорт забирай, маю виходити на ринг безкоштовно. Ти правий, я ніколи не буду. Я старий винищувач! І якщо ми будемо боротися, я обіцяю, що відправлю його на пенсію", – відповів Джервонта на своєму профілі в соцмережі Twitter, додавши сором'язливий смайлик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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