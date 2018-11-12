На парковці в Ірландії помітили незвичний BMW X6

Такого BMW X6 ви ще не бачили / carscoops

Цей кросовер BMW X6 привертає до себе увагу з першого погляду.

Подивіться на цей BMW X6. Якщо вже ми дивимося на це фото, непогано б розібратися, що тут взагалі відбувається.

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Крім смайликів, очей, веселих коліс і якихось блискучих штучок можна відзначити, що цей веселун власник авто всерйоз піклується і про безпеку. Зверніть увагу на камери, наклейки зі світловідбиваючими елементами і додаткові зовнішні дзеркала.

Можливо, власник просто не встиг зняти маскарадний костюм, підготовлений для автомобіля до Хелловіну, і продовжує "лякати" перехожих і сусідів по трафіку.

На парковці в Ірландії помітили незвичний BMW X6

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