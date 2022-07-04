На острові Зміїний встановили український прапор: фотофакт

Наші бійці повернули острів Зміїний під юрисдикцію України. Тепер на цьому стратегічно важливому клаптику землі майорить синьо-жовтий прапор.

Про завершення військової операції на острові повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. А знімок українського прапора на території Зміїного опублікували на сторінці Державної прикордонної служби у Facebook.

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Я думаю, що я почну з тієї новини, яку чекають всі, тому я повинна проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлений. Військова операція завершена і територія повернута під юрисдикцію України, – заявила Гуменюк.

Це знакова подія, бо з першого дня війни Зміїний став символ українського супротиву завдяки легендарній фразі, яку сказав окупантам сміливий українській прикордонник.

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