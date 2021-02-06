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Фотограф зробив унікальне фото Місяця, оповитого веселкою
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При певних погодних умовах можна побачити місячну корону. Це явище трапляється, коли супутник світить крізь дуже тонкі хмари. Італійському фотографу вдалося не тільки стати свідком такої незвичайної картини, а й зафіксувати її на фото.
Фотографія місячної корони належить Альберто Гіцці Паніцці. Йому пощастило побачити незвичайне шоу, коли світло, відбите від мерехтливої поверхні супутника, сформувало різнокольоровий ореол.
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За словами вчених, подібне явище виникає, коли частинки води або кристали льоду у повітрі розсіюють світло, відбите від Місяця.
Фотограф розповів, що ставав свідком місячної корони багато разів, але тільки один раз у нього під рукою було обладнання, що дозволило зафіксувати всю красу природи. За словами Альберто, через ізоляцію він проводить багато часу вдома, тому можна сказати, що вдалі знімки вдалося зробити завдяки коронавірусу.
У проміжку між 22 і 10 годинами фотограф зробив понад сотню зображень. Найбільш вдале демонструє не тільки місячну корону, але і кратери.
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