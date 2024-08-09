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На Олімпіаді-2024 українку змусили зафарбувати частину патріотичного напису на човні
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На Олімпійських іграх-2024 в Парижі українській веслувальниці-каноїстці Анастасії Рибачок заборонили виступити з написом "I am Ukrainian" (у перекладі з англійської "Я українка".) на човні.
Про це у Facebook повідомила компанія BGV Group Management, яка є офіційним партнером Анастасії Рибачок.
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Для виступів на Олімпійських іграх Анастасія Рибачок приїхала зі своїм човном, на якому був напис "I am Ukrainian ("Я – українка"). На Олімпіаді спортсменка представлена у двох човнах: у каное-двійці та в каное-одиночці.
Однак перед стартом ігор напис на каное зазнав вимушених змін. Через позицію Міжнародної федерації каное веслувальниці довелося заліпити його частину.
Головний тренер збірної України Ігор Нагаєв називає цю ситуацію казусом і каже, що організаторам змагань дуже не сподобалося, що на човні був такий напис. Аргументували у федерації тим, що це політична реклама.
Але ж це абсурд, з нашої думки. Проте правила є правила. Ми заклеїли борт човна за допомогою наліпки і ляпку поставили, що виходить просто "Ukraine" ("Україна"), – зазначає тренер.
Він додає, що випадки, коли Міжнародна федерація каное змушує заліплювати гасла на човнах, – вже бували. Хоча в перший рік повномасштабного вторгнення рф подібних вимог від керівних органів не було і у 2022-му виходили на нагородження з гаслами проти війни та насильства. А цьогоріч це проявляється занадто конкретно. І якщо на човні пишуть якісь гасла, то їх змушують заклеювати.
Це дуже нас дивує і дратує. Навіть наш вислів "Слава Україні – Героям слава!", який наклеювали на деяких човнах на міжнародних змаганнях, організатори вимагали заклеювати. У них це правило. Для нас це нормально, ми з цим живемо, а для європейців – не знаю, щось політичне, – коментує Нагаєв.
Сама Анастасія також прокоментувала заборону на розміщення напису "I am Ukrainian" на човні.
Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов'язані з війною. Наприклад, ми не можемо написати "Stop War". Вони вважають це пропагандою. Але ж напис "I am Ukrainian" – це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо. Це – насамперед, символ віри в мене та мої можливості. Створюючи дизайн для каное, я прагнула наголосити, що я з України і цим неймовірно пишаюсь, – сказала Рибачок.
Більше про Анастасію Рибачок:
Анастасія Рибачок є срібною призеркою Олімпійських ігор-2020 у каное-двійці. Також вона чемпіонка світу, чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонатів світу та Європи.
На Олімпіаді-2024 у двійці українська веслувальниця разом з Людмилою Лузан автоматично пройшла до півфіналу змагань за результатами кваліфікації. В одиночці веслувальниця змагатиметься завдяки тому, що Україна виборола квоту у каное-двійці (кожна спортсменка з екіпажу може взяти участь в одиночці).
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