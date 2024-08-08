Гімн України вже тричі лунав на Олімпіаді-2024 в Парижі: хто отримав ще одне золото

Український боксер Олександр Хижняк виборов золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. У фіналі він переміг чемпіона світу з Казахстану з рахунком 3:2.

Боксер Олександр Хижняк завоював золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Це восьма нагорода українських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі, але третє золото.

Варто знати: Шевченко, Ребров і Усик: відомі українські особистості взяли участь у благодійному матчі

Хижняк провів активний перший раунд проти Оралбая: активно завдав ударів та атакував супротивника. Він отримав від суддів лише мінімальну перевагу за оцінками (3:2 на користь Оралбая).

Після другого раунду ситуація за оцінками вирівнялася. Судді віддали перевагу Оралбаю (2:3) при тому, що український боксер продовжив активно боксувати.

На початку третього раунду казахському боксеру знадобилася медична допомога через кровотечу. Попри це, супротивник Хижняка продовжив бій.

Проте наш чемпіон перебоксував Оралбая за кількістю ударів і в третьому раунді, що спричинило перемогу роздільним рішенням суддів.

Більше про Олександра Хижняка:

Хижняк вдруге у кар’єрі пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кг. У Токіо український спортсмен поступився суперечливим нокаутом, хоча об’єктивно був ведучим на рингу за очками.

У фінал Олімпіади-2024 Хижняк пройшов, здобувши три перемоги. В останньому поєдинку український боксер здолав олімпійського чемпіона Арлена Лопеса, переломивши перебіг поєдинку після програного першого раунду.

До слова: Американський ютубер IShowSpeed перестрибнув McLaren та Lamborghini на стрімі