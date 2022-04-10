На нью-йоркській вулиці мільярдерів добудували найтонший хмарочос у світі

У Нью-Йорку на так званій "вулиці мільярдерів" у Мідтауні Манхеттена з'явився новий хмарочос. Його творці — бюро SHoP Architects — побили одразу два рекорди.

Так, нещодавно було завершено будівництво надвисокої будівлі 111 West 57th Street архітектора SHoP. Вежа, спроєктована SHoP Architects, у висоту сягає 435 метрів, а її співвідношення висоти до ширини 24:1 робить її найтоншим хмарочосом у світі, пише Dezeen.

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У будівлі є по одній резиденції на кожному поверсі плюс 14 у сусідньому знаменитому будинку Steinway, внаслідок чого їхня загальна кількість досягає 60.

Будівля звужується до плоского краю на вершині. Його східний та західний фасади облицьовані теракотовою плиткою з бронзовими вставками, а скляні навісні стіни розвернені до Центрального парку на півночі та Нижнього Манхеттена на півдні. Інтер'єри виконані студією Sofield.

Крім цього, у хмарочосі є 25-метровий басейн, а також інші розкішні зручності, включаючи окрему їдальню та фітнес-центр.

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