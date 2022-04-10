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війна

На нових супутникових фото показали 13-кілометрову російську колону, яка їде до Харкова

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Російська колона рухається до Харкова - фото 1
Російська колона рухається до Харкова / cnn

Американська компанія Maxar оприлюднила нові фото зі своїх супутників. На них видно величезну колону з російською військовою технікою на сході України.

Як пише CNN, ворожий конвой довжиною 12,8 кілометра рухався в районі селища Великий Бурлук, що на сході України. У колоні були броньовані машини окупантів, вантажівки, які буксирують артилерію та допоміжне обладнання.

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Населений пункт розташований неподалік українсько-російського кордону на схід від Харкова. Колона їхала саме в напрямку цього обласного центру.

Українські та західні розвідки попереджають про підготовку Росії до великого наступу на сході України. Фіксується стягування російської армії на Донбас, а також на Харківщину та до південних регіонів країни. На Донбасі оголошено евакуацію мирних жителів.

На нових супутникових фото показали 13-кілометрову російську колону, яка їде до Харкова - фото 502958
На нових супутникових фото показали 13-кілометрову російську колону, яка їде до Харкова - фото 502957
На нових супутникових фото показали 13-кілометрову російську колону, яка їде до Харкова - фото 502956
На нових супутникових фото показали 13-кілометрову російську колону, яка їде до Харкова - фото 502960
На нових супутникових фото показали 13-кілометрову російську колону, яка їде до Харкова - фото 502961

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