На Netflix вийде новий фільм з легендарною Софі Лорен

Буквально на днях Софі Лорен відзначала свій 86-ий день народження. Тепер же стало відомо про вихід драми "Усе життя попереду" ("The Life Ahead") за мотивами однойменного роману Ромена Гарі, в якій легендарна актриса зіграє головну роль. Фільм з'явиться на стрімінговому сервісі Netflix 13 листопада.

У фільмі "Усе життя попереду" легендарна італійська актриса Софі Лорен зіграла мадам Розу – єврейку, котра пережила холокост і заробляє собі на життя тим, що виховує дітей повій. Серед них опиняється 12-річний Момо з Сенегалу.

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Режисер фільму – Едоардо Понті, котрий є сином Лорен і продюсера Карло Понті-старшого.

"Я завжди була великою прихильницею книги Ромена Гарі. Коли мій син запропонував мені роль, це стало здійсненням мрії. Я вхопилася за цю можливість, – розповіла Софі в інтерв'ю Deadline. – По-перше, це дуже насичена історія: вона кумедна, жахлива, поетична і водночас дуже сучасна, адже у ній йдеться про те, як важливо бути побаченим і почутим. Також це зворушлива історія дружби між двома персонажами, яких, на перший погляд, поділяє все: раса, релігія, культура і покоління, але при цьому вони є двома сторонами однієї медалі".



Софі Лорен зізнається, що надзвичайно рада цій ролі / Фото Getty Images

Нагадаємо, минулої осені Софі Лорен з'явилася у рекламному відео колаборації макаронів Barilla і бренду GCDS. Його зняла Надя Лі Коен, відома завдяки роботі над кліпом A$AP Rocky "Babushka Boi".

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