На Netflix вийде документальний серіал про Каньє Веста, який створювали впродовж 21 року

У 2021 році на Netflix з'явиться документальна стрічка про американського репера Каньє Веста. За права на шоу сервіс заплатив 30 мільйонів доларів. Фільм вийде у форматі мінісеріалу.

Фільм про Каньє Веста знятий двома кінематографістами – Куді і Чіке, які раніше також працювали з артистом над відео Through the Wire і третьою версією кліпу Jesus Walks. Каньє не задіяний у проєкт творчо, ідея створення серіалу належить режисерам, пише Billboard.

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У новий серіал увійдуть кадри, які Куді і Чіке знімали протягом 21 року, – сходження Каньє на хіп-хоп сцену Чикаго у 1990-х, смерть його матері Доньді Вест, створення бренду Yeezy і невдала президентська кампанія 2020 року. Ще не відомо, чи буде шоу розповідати про розлучення Веста з Кім Кардашян.

Про свої плани випустити документальний фільм про американського репера також висловився його колишній охоронець Стів Стануліс. У своєму фільмі Стануліс хоче розповісти про важкі і божевільні дні роботи з Вестом, якого охоронець називає "найнеприємнішою людиною".

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