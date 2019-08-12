Hubble зняв вмираючу зірку із сузір'я Оріона: встигніть подивитись

На знімку можна побачити відображену планетарну туманність NGC 2022. Це хмара газу, яку викинула вмираюча зірка.

Космічний телескоп Hubble зняв планетарну туманність NGC 2022, що нагадує зовні невелику медузу.

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Це ні що інше, як викинута вмираючою зіркою хмара газу. Про це зазначили на сайті обсерваторії. У центрі також можна розглянути саму зірку. Вона була подобою Сонця, однак постаріла і стала роздуватися, викидаючи в простір свої зовнішні шари. Загалом таким чином зірка може втратити до половини своєї маси. А викинута нею речовина створює навколо своєрідний кокон.

При цьому ядро ​​зірки, що стискається і нагрівається, випускає ультрафіолетове випромінювання. Воно, своєю чергою, змушує навколишній газ світитися.

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