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Hubble зняв вмираючу зірку із сузір'я Оріона: встигніть подивитись

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Викинута зіркою речовина створює навколо своєрідний кокон - фото 1
Викинута зіркою речовина створює навколо своєрідний кокон / spacetelescope

На знімку можна побачити відображену планетарну туманність NGC 2022. Це хмара газу, яку викинула вмираюча зірка.

Космічний телескоп Hubble зняв планетарну туманність NGC 2022, що нагадує зовні невелику медузу.

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Це ні що інше, як викинута вмираючою зіркою хмара газу. Про це зазначили на сайті обсерваторії. У центрі також можна розглянути саму зірку. Вона була подобою Сонця, однак постаріла і стала роздуватися, викидаючи в простір свої зовнішні шари. Загалом таким чином зірка може втратити до половини своєї маси. А викинута нею речовина створює навколо своєрідний кокон.

При цьому ядро ​​зірки, що стискається і нагрівається, випускає ультрафіолетове випромінювання. Воно, своєю чергою, змушує навколишній газ світитися.

Hubble зняв вмираючу зірку із сузір'я Оріона: встигніть подивитись - фото 347187

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Джерело: spacetelescope
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