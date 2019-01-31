Китайський зонд виміряв нічну температуру на зворотному боці Місяця

Китайський космічний апарат "Чан'є-4", зафіксував падіння нічної температури на Місяці до мінус 190 градусів за Цельсієм.

Раніше дослідники припускали, що температура у цей час опускається не нижче за -170 градусів за Цельсієм.

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Температури на Місяці зягає до -190 градусів за Цельсієм

За словами виконавчого директора проекту "Чaн'є-4" Чжaна Хе, температура поверхневого шару ґрунту на зворотному боці Місяця нижча, ніж дані, отримані американською місією "Аполлон". Він зазначив, що ймовірно, це пов'язано з відмінністю складу ґрунту на різних сторонах Місяця.

15 січня CASC заявила про те, що зонд переведений у сплячий режим в зв'язку з настанням місячної ночі, яка триває близько двох тижнів.

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