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Атлантика зустрічається з Індійським океаном: ефектне фото з космосу

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Ефектне фото Атлантики та Індійського океану з космосу - фото 1
Ефектне фото Атлантики та Індійського океану з космосу / twitter.com/Astro_DavidS

Астронавт поділився захопливим знімком нашої планети з борту Міжнародної космічної станції. Згори все виглядає зовсім по-іншому!

Астронавт Канадського аерокосмічного агентства Девід Сен-Джаккс почав працювати на МКС з 3 грудня 2018 року, і відтоді його профіль в соцмережі Twitter почав наповнюватись ефектними знімками з космосу.

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Нещодавно чоловік поділився захопливим знімком з борту космічної станції. "Південний край Африки, де Атлантика зустрічається з Індійським океаном", – зазначив Девід у коментарі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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