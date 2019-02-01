Атлантика зустрічається з Індійським океаном: ефектне фото з космосу

Ефектне фото Атлантики та Індійського океану з космосу / twitter.com/Astro_DavidS

Астронавт поділився захопливим знімком нашої планети з борту Міжнародної космічної станції. Згори все виглядає зовсім по-іншому!

Астронавт Канадського аерокосмічного агентства Девід Сен-Джаккс почав працювати на МКС з 3 грудня 2018 року, і відтоді його профіль в соцмережі Twitter почав наповнюватись ефектними знімками з космосу.

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Нещодавно чоловік поділився захопливим знімком з борту космічної станції. "Південний край Африки, де Атлантика зустрічається з Індійським океаном", – зазначив Девід у коментарі.

The southern tip of Africa, where the Atlantic meets the Indian Ocean. Enjoys a special status in sailing lore! #DareToExplore #ExploringEarth pic.twitter.com/yOHWAjxPhJ — David Saint-Jacques (@Astro_DavidS) 1 лютого 2019 р.

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