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Астрономи зафіксували таємничий спалах неймовірної потужності

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Таким компактним об'єктом, на думку вчених, може бути чорна діра - фото 1
Таким компактним об'єктом, на думку вчених, може бути чорна діра / inverse

Телескопи ATLAS на Гаваях зафіксували дивні спалахи неймовірної потужності в далекій галактиці.

Щоб з'ясувати природу об'єкта, кілька команд астрофізиків провели симуляції на основі даних спостережень. Фахівцями NASA було встановлено, що астрономи зафіксували процес народження чорної діри.

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Об'єкт AT2018Cow розташований на відстані "всього лише" 200 мільйонів світлових років від Землі. Світло спалаху був настільки потужним, що відносно легко фіксувалося з такої відстані. Причому об'єкт згас всього за 16 днів, що для наднових нехарактерно: вони згасають поступово місяцями, а то й роками, в залежності від розміру зірки.

На думку вчених, потужне оптичне і ультрафіолетове світіння, яке було зареєстровано в перші дні, свідчить про народження наднової, а подальше рентгенівське випромінювання вказує на падіння газу на компактний об'єкт. Таким компактним об'єктом, на їхню думку, може бути чорна діра або нейтронна зірка.

Астрономи зафіксували таємничий спалах неймовірної потужності - фото 304478
Астрономи зафіксували таємничий спалах неймовірної потужності

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Джерело: inverse
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