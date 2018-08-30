На міських пляжах Франції заборонили плавати, і ось чому

Мер невеличкого міста Ландевеннек у французькій Бретані розпорядився ввести заборону на купання та дайвінг на міських пляжів через дельфіна, який наполегливо приставав до плавців.

Протягом кількох тижнів дельфін на прізвисько Зафар плавав пліч-о-пліч з людьми в гавані французького Бреста та розважав дітей, але нещодавно перемістився в район Ландевеннека. Міські чиновники турбуються, що афалін може налякати плавців своїми приставаннями.

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У липні одного з плавців, якому дельфін заважав повернутися на берег, довелося рятувати на човні.

А каякер розповів, як афалін перестрибнув через його човен. Епізод, після якого влада ввела заборону, стався на минулому тижні – Зафар підкинув дівчину, що купалася, носом з води.

За словами мера, заборона на купання та пірнання буде діяти в дні, коли дельфіна будуть помічати біля пляжу. Підпливати до тварини ближче ніж на 50 метрів також забороняється.

Експерт з брестського океанаріума каже, що поведінка дельфіна дійсно небезпечна – він може випадково поранити людину хвостовим плавцем.

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