На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд

Талановитий художник перетворює звичайні пейзажі у кадри з фантастичних фільмів настільки реалістично, що на деякі фото потрібно поглянути двічі. Зацініть!

Знайомтесь, Фабіен Баррау (Fabien Barrau) – французький графічний дизайнер та цифровий художник, який мешкає та працює у Парижі. Чоловік, який називає себе фотоджедаєм, обожнює допрацьовувати звичайні пейзажі так, щоб вони перетворювались у фантастичні місця. Своїми роботам Фабіен ділиться на профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 41 тисячі підписників. Це варто побачити!

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Джерело: instagram.com/fabienbarrau

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