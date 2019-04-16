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На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд

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Фантастичний світ у роботах француза - фото 1
Фантастичний світ у роботах француза / instagram.com/fabienbarrau

Талановитий художник перетворює звичайні пейзажі у кадри з фантастичних фільмів настільки реалістично, що на деякі фото потрібно поглянути двічі. Зацініть!

Знайомтесь, Фабіен Баррау (Fabien Barrau) – французький графічний дизайнер та цифровий художник, який мешкає та працює у Парижі. Чоловік, який називає себе фотоджедаєм, обожнює допрацьовувати звичайні пейзажі так, щоб вони перетворювались у фантастичні місця. Своїми роботам Фабіен ділиться на профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 41 тисячі підписників. Це варто побачити!

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На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321598

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На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321601

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321602

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321603

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321604

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321605

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321606

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321607

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321608

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321609

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321610

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321611

На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд - фото 321612

Джерело: instagram.com/fabienbarrau

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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