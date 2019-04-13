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Ломаченко – Кролла Гра престолів

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри

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Як насправді роблять ефектні фото - фото 1
Як насправді роблять ефектні фото / instagram.com/omahi_

Соціальні мережі переповнені надто ідеальними знімками, за якими ховається не лише чимало роботи у фоторедакторах. Талановитий фотограф показує, як створити справді круті світлини.

Чимало зйомок відбувається за участю професійних візажистів, стилістів та людей, які займаються фонами. Але цей мексиканський фотограф створює ефектні світлини без надмірних затрат і навіть у найпростіших місцях. В соцмережі Instagram хлопець з ніком OMAHI ділиться своїми роботами, а також залаштунками фотосесій. Виявилось, що все не так складно, якщо проявляти фантазію та креативність. Тому не дивно, що за фотографом стежать понад 105 тисяч осіб.

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До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321058

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321059

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321060

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321061

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321062

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321063

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321064

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321065

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321066

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321067

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321068

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321069

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321070

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321071

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321072

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321073

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321074

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321075

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321076

До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри - фото 321077

Джерело всіх фото: instagram.com/omahi_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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