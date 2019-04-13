До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри

Соціальні мережі переповнені надто ідеальними знімками, за якими ховається не лише чимало роботи у фоторедакторах. Талановитий фотограф показує, як створити справді круті світлини.

Чимало зйомок відбувається за участю професійних візажистів, стилістів та людей, які займаються фонами. Але цей мексиканський фотограф створює ефектні світлини без надмірних затрат і навіть у найпростіших місцях. В соцмережі Instagram хлопець з ніком OMAHI ділиться своїми роботами, а також залаштунками фотосесій. Виявилось, що все не так складно, якщо проявляти фантазію та креативність. Тому не дивно, що за фотографом стежать понад 105 тисяч осіб.

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Джерело всіх фото: instagram.com/omahi_

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