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На межі річки та дюни: фото National Geographic з Китаю

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фото National Geographic з Китаю - фото 1
фото National Geographic з Китаю / George Steinmetz

Відоме видання National Geographic поділилось захопливим фото, зробленим у Китаї, на якому річка плавно переходить у дюни. Зацініть!

На офіційній сторінці National Geographic в соцмережі Instagram з'явився ефектний знімок від Джорджа Штейнмеца (George Steinmetz), зроблений у районі Сіньцзян у Китаї. Саме так нижня частина річки Таріч (Talimu River) стикається з пустелею Такла-Макан. Завдяки своєму проходженню, річка допомагає місцевим мешканцям вирощувати бавовну. На кадрі також можна побачити осінні дерева, які наче у казці, виринають майже з річки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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