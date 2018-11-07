На межі річки та дюни: фото National Geographic з Китаю

Відоме видання National Geographic поділилось захопливим фото, зробленим у Китаї, на якому річка плавно переходить у дюни. Зацініть!

На офіційній сторінці National Geographic в соцмережі Instagram з'явився ефектний знімок від Джорджа Штейнмеца (George Steinmetz), зроблений у районі Сіньцзян у Китаї. Саме так нижня частина річки Таріч (Talimu River) стикається з пустелею Такла-Макан. Завдяки своєму проходженню, річка допомагає місцевим мешканцям вирощувати бавовну. На кадрі також можна побачити осінні дерева, які наче у казці, виринають майже з річки.

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