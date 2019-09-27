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Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото

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Ніжні жінки у картинах Редондо - фото 1
Ніжні жінки у картинах Редондо / instagram.com/vicenteromeroredondo

Іспанський художник створює дуже реалістичні картини, де головними героями є ніжні та чуттєві жінки. Таким чином чоловік досліджує інтимну жіночність. Виглядає справді захопливо!

Знайомтесь, Вінсенте Ромеро Редондо (Vicente Romero Redondo) – 63-річний іспанський художник, який відтворює красу жінок у природних та доволі інтимних умовах на полотні. М'які та гармонійні кольорові палітри, олія та пастель змушують його роботи виглядати, наче комбо кадрів з романтичних фільмів та витворів класики. На ці картини можна дивитись вічно, адже на них красуні постають неймовірно жіночними та звабливими.

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Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357902

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357903

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357904

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357905

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357906

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357907

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357908

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357909

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357910

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357911

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357912

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357913

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357914

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357915

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357916

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357917

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357918

Іспанець показує інтимні моменти жінок через реалістичні картини: фото - фото 357919
Джерело фото: instagram.com/vicenteromeroredondo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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