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Футуризм на колесах: представлено інноваційний Mercedes-Benz Vision EQXX
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Mercedes планомірно підігрівала інтерес до найефективнішого електрокара Vision EQXX. У липні минулого року марка підтвердила вихід прототипу, а потім кілька разів публікувала тизери. Тепер відбулася офіційна прем'єра концепту в режимі онлайн.
Особливо підкреслюється, що EQXX – не просто фантазія, а ходовий зразок, який використовуватимуть для тестових заїздів з метою довести 1000-кілометровий запас автономного ходу. Про це розповідає видання Motor1.
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Причому йдеться не про поїздки на полігоні зі швидкістю 60 км/год, а про випробування за європейським стандартом WLTP. У майбутньому багато технологій прототипу перейдуть на серійні моделі бренду.
В основу дослідної машини лягла платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) із заднім розташуванням електродвигуна. Колісна база EQXX становить 2,8 метра, довжина – 4,63 метра. Салон розрахований на чотирьох.
У компанії працювали у тісній співпраці із заводськими командами "Формули-1" та "Формули E" протягом 18 місяців. Усе для того, щоб розробити 204-сильний двигун, здатний споживати всього 10 кВт•год на 100 км. Натомість більшість сучасних електрокарів значно ненажерливіші – 18-20 кВт•год/100 км.
- Корисна місткість акумуляторів становить 100 кВт•год, при цьому сам блок на 50% менший і на 30% легший, ніж в EQS, тому важить лише 495 кілограмів. Маса концепту понад 1700 кілограмів.
Величезний внесок у 1000-кілометровий пробіг вносить аеродинаміка: інженерам вдалося довести коефіцієнт лобового опору до 0,18, що на дві сотих краще, ніж у нинішнього світового рекордсмена EQS. Для цього застосовувалися всілякі хитрощі: круто нахилене вітрове скло, похила лінія даху, повітряні завіси та прорізи. А от від камер замість бічних дзеркал відмовилися, інакше довелося б ставити два монітори, а вони споживають електрику.
EQXX використовує сонячні панелі на даху, виготовлені з оргскла. Вони непрозорі, що, на думку інженерів, ефективніше з погляду вироблення енергії. Витяжні отвори у капоті нормально закриті та відкриваються лише при підвищенні навантаження на силову установку. Наприклад, при їзді у гору.
У рекордну далекобійність EQXX зробив внесок, як не дивно, і великий екран інформаційно-розважального комплексу на всю ширину кабіни. Для економії енергії дисплей залучає за потребою лише окремі області – з боку пасажира чи в центрі, наприклад.
Голосового управління немає, також із міркувань енергоефективності. Проте передбачений віртуальний помічник зі штучним інтелектом, який аналізує стан батареї й умови навколишнього середовища (швидкість вітру та температуру). Він у режимі реального часу дає поради, як досягти більш ефективного водіння.
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