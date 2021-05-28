На материковій Австралії вперше за 3000 років народилися тасманійські дияволи

У дикому заповіднику в Баррингтон Топс, що в Австралії, вперше за 3000 років з'явився виводок тасманійських дияволів. Ці ліси є історичною батьківщиною сумчастих хижаків, яку вони програли диким собакам дінго, ховаючись від них на острові Тасманія.

Дослідники розповіли, що ця подія – результат експерименту, який почали волонтери у 2020 році, намагаючись врятувати вид, пише National Geographic.

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"Екологи привезли 26 тасманійських дияволів на територію австралійської природи площею в 1000 акрів. Тут тварини захищені від давніх суперників, таких як кішки і лисиці, а також від інших небезпек, таких як вогонь, автомобілі і хвороби. Останній пункт є найважливішим. Дияволи в їхній рідній Тасманії в останні роки серйозно постраждали від нової хвороби – лицьової пухлини тасманійського диявола – смертельної форми раку, яка поставила цих тварин на грань зникнення", – зазначено в повідомленні.

Після того як сумчасті були випущені на свободу, зоозахисники довгий час переживали про можливість пристосуватися до нових умов і створення популяції. Однак при перевірці репродуктивних сумок у самок, з'ясувалося, що на світ з'явилися приблизно 20 дитинчат.

Тепер волонтери продовжать стежити за ними за допомогою фотопасток, щоб запобігти небажаним наслідкам для незміцнілого організму малюків.

Тасманійські дияволи – інженери екосистем, які можуть відновити і збалансувати дику природу на благо іншої місцевої дикої природи, клімату і людей, – розповіли про причини своєї радості учасники експерименту.

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