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На Марсі виявили "пилового диявола": відео
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Марсохід Curiosity зобразив на Марсі запорошений вихор, який іноді називають "пиловим дияволом" (Dust devil).
Пиловий вихор на Марсі потрапив в об'єктив однієї з навігаційних камер, встановлених на Curiosity, вранці 9 серпня 2020 року.
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Апарат працював на горі Шарп. "Пиловий диявол" спостерігався протягом 4 хвилин 15 секунд. Фахівці НАСА відзначили, що пиловий вихор розташовується на відстані від пів кілометра до кілометра від марсохода. За їхніми оцінками, вихор досягав в ширину близько п'яти метрів і заввишки не менше п'ятдесяти метрів.
"Зазвичай ми маємо обробляти такі зображення, виділяючи зміни між окремими кадрами, поки пиловий диявол не стане чітко видимий. Однак цей диявол був настільки вражаючим, що, якщо придивитися уважно, можна побачити, як він рухався вправо, навіть на необроблених фотографіях", – пояснили дослідники.
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