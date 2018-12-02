На Марсі сфотографували невідомий блискучий об'єкт

У NASA повідомили, що марсохід Curiosity наткнувся на незвичайний предмет, зовні схожий на чужорідне Марсу тіло.

Інформація про незвичайну знахідку була викладена на сайті NASA. Фахівці відзначили, що великий предмет візуально схожий на самородок і може бути уламком метеорита. Але лише на підставі цих знімків рано робити поспішні висновки, тому вчені знахідку всебічному дослідять завдяки хімічному аналізу.

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Помітили невідомий блискучий об'єкт на Марсі

Блискучу знахідку вже охрестили Little Colonsay, ототожнити її з островом Маленький Колонсей, що розташований поруч з Шотландією.

Марсохід Curiosity висадився на поверхню планети в серпні 2012 року. Цьому передували великі складності, тому процедуру висадки учасники місії нарекли "сімома хвилинами жаху". Curiosity став четвертим за рахунком ровером NASA.

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