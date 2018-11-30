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На аукціоні у Нью-Йорку продали частки місячного ґрунту

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Продали частки місячного ґрунту - фото 1
Продали частки місячного ґрунту / kramola

Вартість цього лота становила від 700 тисяч до одного мільйона доларів. Місячний ґрунт був власністю вдови Сергія Корольова, а з 1993 року потрапив у володіння приватної особи у США.

На аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку були продані зразки місячного ґрунту, доставлені радянським космічним апаратом Луна-16 на Землю у 1970 році. Про це повідомили представники аукціонного будинку в четвер, 29 листопада.

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Три фрагмента діаметром від 1 до 2 мм пішли з молотка за 855 тисяч доларів. Фрагменти місячного ґрунту були укладені в металеву коробку з написом "Частинки ґрунту Місяця-16". На коробці є збільшувальне скло.

Відзначимо, після доставки на Землю зразки місячного ґрунту вручили Ніні Корольовію, вдові конструктора Сергія Корольова, як визнання його заслуг. У 1993 році вони були продані приватному колекціонерові у США за 442,5 тисячі доларів.

Як вказує аукціонний будинок, ці частинки місячного ґрунту є єдиними, офіційно переданими у володіння приватної особи.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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