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Художник бачить героїв Зоряних війн на кухні: кумедні фото

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Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 1
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Хлопець помітив у себе на кухні речі, які нагадують персонажів Зоряних війн. Зацініть!

Знайомтесь, це Крістіан Менса (Kristián Mensa) – 20-річний художник з Праги, який любить гратись з простими та повсякденними предметами. Так він доводить, що натхнення є навколо нас.

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"Поки я чекав, як вода закипить, я вирішив пройтись моїми інструментами для кухні та перетворити їх у персонажів Зоряних війн", – розповів Крістіан. До слова, хлопець не бачив жодної частини саги.

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274587
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274586
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274585
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274584
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274583
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274582
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274581
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах - фото 274580
Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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