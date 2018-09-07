Художник бачить героїв Зоряних війн на кухні: кумедні фото

Хлопець помітив у себе на кухні речі, які нагадують персонажів Зоряних війн. Зацініть!

Знайомтесь, це Крістіан Менса (Kristián Mensa) – 20-річний художник з Праги, який любить гратись з простими та повсякденними предметами. Так він доводить, що натхнення є навколо нас.

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"Поки я чекав, як вода закипить, я вирішив пройтись моїми інструментами для кухні та перетворити їх у персонажів Зоряних війн", – розповів Крістіан. До слова, хлопець не бачив жодної частини саги.

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

Персонажі Зоряних війн у звичайних предметах / Kristián Mensa

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