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Коронавірус 8 березня

На Мальдівах почали закривати острова через коронавірус

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Коронавірус на Мальдівах - фото 1
Коронавірус на Мальдівах / anantara

Два перші випадки зараження коронавірусів COVID-19 уже зафіксували на Мальдівах. Інформацію про захворювання підтвердив глава міністерства охорони здоров'я країни.

Відзначається, що захворіли два іноземні працівники популярного курорту на острові Куреду. Новина про захворювання підтвердив глава МОЗ країни Абдулла Амін. За його словами, ще чотири людини перебувають на карантині, серед яких двоє громадян Франції.

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На Мальдівах почали закривати острова через коронавірус - фото 390822

Своєю чергою глава міністерства туризму острівної держави Алі Вахід оголосив, що острів закритий. Зараз влада проводить "відстеження контактів".

Зазначено, що острів Куреду – один з трьох тимчасово закритих. При цьому не уточнюється, на яких ще островах введено обмеження.

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Джерело: raajje
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