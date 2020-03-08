На Мальдівах почали закривати острова через коронавірус

Два перші випадки зараження коронавірусів COVID-19 уже зафіксували на Мальдівах. Інформацію про захворювання підтвердив глава міністерства охорони здоров'я країни.

Відзначається, що захворіли два іноземні працівники популярного курорту на острові Куреду. Новина про захворювання підтвердив глава МОЗ країни Абдулла Амін. За його словами, ще чотири людини перебувають на карантині, серед яких двоє громадян Франції.

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Своєю чергою глава міністерства туризму острівної держави Алі Вахід оголосив, що острів закритий. Зараз влада проводить "відстеження контактів".

Зазначено, що острів Куреду – один з трьох тимчасово закритих. При цьому не уточнюється, на яких ще островах введено обмеження.

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