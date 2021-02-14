Альпіністка з України з рекордною швидкістю підкорила найвищий вулкан у світі

Христина Мохнацька піднялася на вулкан за 19 годин і 3 хвилини

Знайомтеся, це неймовірна Христина Мохнацька. Їй вдалося з рекордною швидкістю підкорити найвищий у світі вулкан. Розповідаємо, за який проміжок часу вона піднялася на вулкан Охос Дель Саладо у Чилі.

Нещодавно в Івано-Франківську відбулося нагородження української альпіністки Христини Мохнацької. Вона піднялася на найвищий вулкан світу за 19 годин і 3 хвилини, встановивши рекорд України. Пишаємося!

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Чим ширші обійми, тим відкритіша душа. Охос Дель Саладо, 6893 м. Чилі Опубліковано Христя Мохнацька Субота, 16 січня 2021 р.

Зафіксовано рекорд найшвидшого сходження на вершину найвищого вулкана світу Охос Дель Саладо, яке здійснила франківчанка Христина Мохнацька. Підозрюю, що це рекорд не лише в Україні, це – серйозне досягнення, – заявив представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

Яка людина маленька, порівняно з кам'яною величчю! На фото кратер вулкану. Вид з Охос Дель Саладо, 6893 м. Чилі Опубліковано Христя Мохнацька Неділя, 17 січня 2021 р.

Додамо, що для Христини це не перше підкорення цього вулкана. Уперше вона піднялася на вершину без мети встановити рекорд. Своєю наступною метою Мохнацька називає Еверест.

Зауважимо, що Охос Дель Саладо розташований між територією Аргентини та Чилі. Його висота – 6 893 метри. Підйом на вершину Христина Мохнацька здійснила 14 січня.

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