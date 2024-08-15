На Львівщині створили дерев'яне намисто рекордної довжини

Нещодавно на Яворівщині в межах щорічного фестивалю Яворівської забавки та свята меду виготовили унікальне деревʼяне намисто довжиною 37 метрів. Його оздобили яворівським розписом.

Відтак цю подію урочисто зафіксували як новий рекорд України. Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА у Facebook.

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Виготовили намисто працівники культури Яворівської громади та колектив Культурно-мистецького центру "Сокіл". Відзнаку за підтвердження рекорду вручила директорка Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА Ірина Гаврилюк.

Дерев'яне намисто

Також в межах фестивалю для всіх охочих організували креативні майстер-класи з розмальовування яворівської забавки, виготовлення ляльки-травʼянички, ляльки-мотанки, гончарства.

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