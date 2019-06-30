На Leopolis Jazz Fest вшанували пам'ять засновника "Дзиґи" Маркіяна Іващишина

Передостанній вечір на головній сцені Leopolis Jazz Fest почався сумно та піднесено водночас: зал та фан-зона хвилиною мовчання пам'ять голови мистецького об’єднання "Дзиґа" Маркіяна Іващишина.

Саме 29 червня минуло 40 днів від дня смерті Маркіяна Іващишина. І саме Маркіян свого часу, за десять років до Leopolis Jazz Fest, спробував зробити Львів однією із джазових столиць, заснувавши у 2001-му фестиваль "Jazz Bez". Цього року в грудні він також пройде обов'язково, але без Маркіяна.

Це цікаво: Програма і розклад джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest 2019

Відкривав вечір джазовий гурт із Нового Орлеана. Вперше в Україні виступив піаніст, мультиінструменталіст, вокаліст та композитор Джон Клірі разом із The Absoolute Monster Gentelmen.

Суміш джазу, соулу, блюзу, фанку та ритм-енд-блюзу зачарувала публіку з перших нот. Хай пуристи говорять, що називати виступ музикантів суто джазовим не варто, проте їхня музика передає саму суть джазу: драйв та свободу. А ще Джон Клірі змішав не тільки музичні стилі: здалека він дуже нагадував то Роберта Де Ніро, то Богдана Ступку.

Джон Клірі / Даниїл Тюрін

Проте справжньою зіркою вечора все ж таки став американський піаніст Чік Коріа. Він є володарем 22 премій Ґреммі та має аж 63 номінації. Чік – справжня легенда. Музикант представив у Львові іспанську програму The Spanish Heart Band. Саме так називався його альбом, який вийшов у 1976 році та став культовим.

Чік Коріа / Даниїл Тюрін

"Фламенко, так фламенко", – вирішив Чік Корія, що має італійське та іспанське коріння, та запросив окрім традиційних джазменів танцюриста, відомого виконавця у стилі фламенко Ніно Де Ля Реіса. Таким чином він змусив глядачів не лише відволіктися від політики, а й зануритись у світ іспанської та латиноамериканської музики за допомогою різних видів мистецтва.

До слова, організатори повідомили, що цього року основна фан-зона, що розташована на стадіоні, зібрала рекордну кількість людей: вісім тисяч слухали музику. Уже наступного року Leopolis Jazz Fest обіцяє гучно святкувати свій 10-річний ювілей.

Слухайте також: Легендарний Боббі Макферрін зібрав хор зірок на Leopolis Jazz Fest