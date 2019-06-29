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Легендарний Боббі Макферрін зібрав хор зірок на Leopolis Jazz Fest: як це було
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28 червня, у День Конституції України, на сцені Leopolis Jazz Fest у Львові виступив володар 10 премій Ґреммі, легендарний Боббі Макферрін. Публіка була вражена неймовірним номером зіркового джазмена.
69-річний Боббі Макферрін здатний голосом виконати партію труби в джазових творах, флейти або віолончелі в шедеврах Вівальді або просто створити свій світ звуків. Це не просто співак – він поєднує у своїй творчості джаз, фолк і безліч інших музичних течій, додаючи власні імпровізації.
Це цікаво: Програма і розклад джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest 2019
Виконавець, що перетворив голос на музичний інструмент, привіз до Львова програму Gimme5. Окрім видатного джазмена та виконавця хіта "Don't Worry, Be Happy" на сцені було ще понад 80 музикантів. До гурту Боббі Voicestra додалось кілька десятків українських виконавців.
Для Макферріна концерт став вже третім у Львові, проте такий підхід до співу, така вільна та масштабна вокальна імпровізація прозвучала вперше.
Боббі Макферрін запросив на сцену відомих українських вокалістів, серед яких були Джамала, ManSound, Laura Marti, LAUD, Оля Чернишова ([О]), United People, Kristina Marti, Ліза Байрак, Уляна Голіней, а також хор Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.
Зрештою, до музикантів на сцені Боббі Макферріна приєднався і увесь зал, перетворивши його на великий хор. У них вийшов не так концерт у звичному розумінні цього слова, а щось середнє між вокальним майстер-класом та шаманським ритуалом.
Проте не лише Боббі Макферрін та його багатоголосий хор прикрасили вчорашній день. Кенні Баррон, якого газета Los Angeles Times називала "одним з топових джазових піаністів світу", а Jazz Weekly – "найліричнішим піаністом нашого часу", виступив на сцені Едді Рознера зі своїми музикантами та отримав нагороду фестивалю за внесок у музику.
Він – піаніст, який уже дуже довго перебуває на верхівці джазової піраміди. Утім Баррон вважається не тільки одним з найкращих піаністів джазового простору, а й одним з найцікавіших та плідних композиторів. Йому притаманні стрункість композиції та віртуозна техніка. Тож і львівський концерт вийшов напрочуд вишуканим.
Удень легенда джазу дав майстер-клас у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Як і його колега Чік Коріа, на виступ якого чекаємо уже сьогодні.
Фото: Даниїл Тюрін, Олександр Зубко
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