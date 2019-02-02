Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

На Кубі знайшли залишки метеорита: фотофакт

  • 35
На Кубі показали уламки метеорита - фото 1
На Кубі показали уламки метеорита

Над Кубою вибухнув метеорит, а його залишки знайшли у кількох містах країни. Науковці вже встигли провести аналіз уламків та визначити їх склад.

Нещодавно стало відомо про те, що у напередодні 2 лютого метеорит пролетів над територією Куби та вибухнув, а його шматки розлетілись по кількох містах, серед яких Ель-Куахана, Віньялес, Дос-Ерманас, Лос-Жазмін та Пальмаріто. Слова очевидців про вогненну кулю посеред неба підтвердили і науковці з кубинського інституту геофізики.

І ще: На Місяці виявили каміння з Землі: фотофакт

Вчені вже встигли провести аналіз залишків та дійшли до висновку, що вони містять силікат магнію, нікель та залізо. До того ж, найбільший шматок космічного тіла має близько 11 см у дожину. У мережі вже з'явились фото несподіваної знахідки.

Читайте також: Магнітні бурі у лютому 2019: коли українцям слід бути обачними

Джерело: УНІАН
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161705
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології