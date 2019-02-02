На Кубі знайшли залишки метеорита: фотофакт

Над Кубою вибухнув метеорит, а його залишки знайшли у кількох містах країни. Науковці вже встигли провести аналіз уламків та визначити їх склад.

Нещодавно стало відомо про те, що у напередодні 2 лютого метеорит пролетів над територією Куби та вибухнув, а його шматки розлетілись по кількох містах, серед яких Ель-Куахана, Віньялес, Дос-Ерманас, Лос-Жазмін та Пальмаріто. Слова очевидців про вогненну кулю посеред неба підтвердили і науковці з кубинського інституту геофізики.

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Вчені вже встигли провести аналіз залишків та дійшли до висновку, що вони містять силікат магнію, нікель та залізо. До того ж, найбільший шматок космічного тіла має близько 11 см у дожину. У мережі вже з'явились фото несподіваної знахідки.

#URGENTE Se reporta hallazgo de piedras de aprox. 7 cm en zona cercana al #MuralDeLaPrehistoria en #Viñales, prov. de #PinardelRío, #Cuba. Lugareños escucharon fuertes "explosiones" y vieron "una nube de humo" en el cielo. Se presume caída de #Meteorito. Autoridades investigan. pic.twitter.com/tIG8budtxC — Rey Gómez (@ReyGomezteleSUR) 1 лютого 2019 р.

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