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День Святого Миколая Новий рік 2019

Британська авіакомпанія пропонує двічі зустріти Новий рік

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Пасажири зможуть двічі зустріти Новий рік - фото 1
Пасажири зможуть двічі зустріти Новий рік

Британська компанія PrivateFly, що випускає літаки, пропонує двічі зустріти Новий 2019 рік. Святковий рейс буде виконаний на реактивному лайнері Gulfstream G550. Новорічна подорож обійдеться у 250 тисяч доларів США.

О 2-ій годині ночі літак вилетить з Сіднея та відправиться до США. Оскільки час у Лос-Анджелесі відстає від Австралійського на 19 годин, то щасливчики зможуть здійснити подорож у минуле та прибути за "кілька годин до зльоту". Літак приземлиться у Місті ангелів о 20:30, щоб пасажири змогли вдруге зустріти Новий рік.

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Новорічна подорож обійдеться у шалені 250 тисяч доларів США - фото 295080
Новорічна подорож обійдеться у шалені 250 тисяч доларів США

PrivateFly пропонує два варіанти обслуговування у польоті – Wellness та святковий політ.

Перший пакет підійде тим, хто віддає перевагу спокійній розслабляючій атмосфері. Для максимального комфорту під час польоту бортпровідник відрегулює освітлення та температуру у салоні. Пасажирам видадуть комплект з дизайнерської піжами й капців, а також набір косметики для догляду за собою. Меню буде складатися з детокс-страв і вітамінних коктейлів. Кабіна пасажирів – окрема спальня з повноцінними ліжками.

Пасажири зможуть з комфортом святкувати Новий рік на борту - фото 295079
Пасажири зможуть з комфортом святкувати Новий рік на борту

А от святковий варіант польоту припаде до душі тим, хто прагне продовжити веселощі на висоті 10 тисяч метрів над землею. Для цього салон оздоблять новорічними декораціями та подбають про відповідний музичний супровід. У меню буде шампанське, ікра, тартар з ягняти та лобстери.

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Джерело: businessinsider
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