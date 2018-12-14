Британська авіакомпанія пропонує двічі зустріти Новий рік

Британська компанія PrivateFly, що випускає літаки, пропонує двічі зустріти Новий 2019 рік. Святковий рейс буде виконаний на реактивному лайнері Gulfstream G550. Новорічна подорож обійдеться у 250 тисяч доларів США.

О 2-ій годині ночі літак вилетить з Сіднея та відправиться до США. Оскільки час у Лос-Анджелесі відстає від Австралійського на 19 годин, то щасливчики зможуть здійснити подорож у минуле та прибути за "кілька годин до зльоту". Літак приземлиться у Місті ангелів о 20:30, щоб пасажири змогли вдруге зустріти Новий рік.

І ще: Фахівець розповів, чому не варто пити каву і чай у літаку

Новорічна подорож обійдеться у шалені 250 тисяч доларів США

PrivateFly пропонує два варіанти обслуговування у польоті – Wellness та святковий політ.

Перший пакет підійде тим, хто віддає перевагу спокійній розслабляючій атмосфері. Для максимального комфорту під час польоту бортпровідник відрегулює освітлення та температуру у салоні. Пасажирам видадуть комплект з дизайнерської піжами й капців, а також набір косметики для догляду за собою. Меню буде складатися з детокс-страв і вітамінних коктейлів. Кабіна пасажирів – окрема спальня з повноцінними ліжками.

Пасажири зможуть з комфортом святкувати Новий рік на борту

А от святковий варіант польоту припаде до душі тим, хто прагне продовжити веселощі на висоті 10 тисяч метрів над землею. Для цього салон оздоблять новорічними декораціями та подбають про відповідний музичний супровід. У меню буде шампанське, ікра, тартар з ягняти та лобстери.

Читайте також: Експерти назвали найкращу країну для пригодницького туризму