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На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото

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Будинок на острові у Фінляндії - фото 1
Будинок на острові у Фінляндії / Marc Goodwin

Архітектори спроєктували власне помешкання на маленькому острівці у Фінляндії, де можна повністю забути про темп міського життя та насолодитись природою та сучасними технологіями. Зацініть!

Фінські дизайнери Мілла Селкімакі та Алексі Хаутамакі зробили чимало проєктів помешкань для різних замовників і врешті вирішили звести власне житло. Вони доволі довго шукали ідеальне місце для будиночка аж поки не натрапили на національний парк Прибережні острови.

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Так з'явився Project Ö, який складається із двох будівель на крихітному острівку. Величезні вікна, дерев'яний дизайн та сонячні батареї на дахах – доповнює цю ідеальну картину ще й те, що навіть морську воду використовують у господарстві. Повністю підігрівом води займається пічка сауни, тому будівля є ще й екологічною та незалежною. Відзначається, що помешкання розраховане на 10 осіб, які можуть спокійно проводити час наодинці з собою.

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361615

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361616

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361617

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361618

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361619

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361620

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361621

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361622

На крихітному острові у Фінляндії з'явився ідеальний дім: фото - фото 361623

Джерело всіх фото: Marc Goodwin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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