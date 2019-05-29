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Володимир Зеленський ЗНО

На користувачів Redmi K20 Pro чекає приємний сюрприз

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Redmi K20 Pro потішить своїх власників - фото 1
Redmi K20 Pro потішить своїх власників

Ще до офіційної презентації Redmi K20 Pro глава бренду Redmi Лю Вейбін пообіцяв, що новий флагман візьме участь у програмі бета-тестування Android Q. Відразу ж після анонсу виробник стримав обіцянку, надавши користувачам ранній доступ до нової ОС. Щоправда, є кілька важливих нюансів!

Redmi K20 Pro став третім смартфоном від Xiaomi, який отримав доступ до бети Android 10. Раніше випробувати нову версію "зеленого робота" змогли власники Mi9 і Mi Mix 3 5G. Перед установкою тестової прошивки розробник наполегливо рекомендує створити резервну копію даних.

І ще: Представлено бюджетник Redmi 7A: вражаюча автономність і добротне залізо

Можна буде встановити бету Android Q на Redmi K20 Pro - фото 330563

Перш ніж поспішати встановлювати бету Android Q на Redmi K20 Pro варто знати про помилки та можливі проблеми:

  • Не підтримується екранний сканер відбитків пальців
  • Додаток "Налаштування" закривається при вході у розділ "Додаток і повідомлення"
  • Не працює перемикання між декількома користувачами
  • Завантажені з "Google Диску" відео можуть не відображати тривалість в галереї
  • Пошук Bluetooth-пристроїв не виявляє деяких безпровідні клавіатури. З відомих моделей – Logitech K380

Завантажити бета-версію Android Q для смартфонів Xiaomi і Redmi можна з офіційного сайту.

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Джерело: gsmarena
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