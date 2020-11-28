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На комп'ютерах Apple з чипом M1 вдалося запустити Windows 10: як він працює
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Комп'ютери Apple купують у першу чергу через фірмову операційну систему macOS, але є низка спеціалізованих додатків, які працюють тільки на Windows. Тому після презентації перших пристроїв на ARM-чипі M1 багатьох хвилювало питання сумісності з оперційкою Microsoft.
Одному з ентузіастів вдалося вирішити цю проблему. Він зумів запустити Windows 10 на новому Mac, що працює на базі процесора M1.
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Офіційно Windows 10 поки ще не оптимізована для роботи на нових "маках" з процесором M1. В Apple запевняють, що зі свого боку зробили все можливе і тепер все залежить від Microsoft. Німецький розробник Александер Граф вирішив взяти все у свої руки. Він написав у Twitter, що йому вдалося запустити редмондську ОС на "яблучному" чипі.
За словами Графа, система працює досить швидко і навіть здатна емулювати x86-додатки, хоч і не так добре, як це робить Rosetta 2 від Apple, але все ж прийнятно для нормального використання. Розробник використовував інструмент Hypervisor.framework для віртуалізації інсайдерської збірки Windows ARM64 і вніс деякі зміни в емулятор QEMU. Цей спосіб дозволяє взаємодіяти з технологіями віртуалізації без написання розширень ядра (KEXTs).
Ентузіаст склав докладну інструкцію з запуску Windows 10 на комп'ютерах Apple з фірмовими процесорами. Правда, подібні маніпуляції виконуються на свій страх і ризик. Тож ми не рекомендуємо цього робити!
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