Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України

9 березня у світі відзначають День діджея. З цієї нагоди підготували для вас добірку українських діджейок, від енергетики яких захоплює подих, а їхні виступи підкорила не один музичний майданчик.

DJ NANA

Інстаграм: https://www.instagram.com/anastasia_domination/

Анастасія Кумейко стала відома широкому загалу українців як DJ NANA після участі у шоу "Танці з зірками". У танцювальному проєкті Ната брала участь як партнерка ресторатора Миколи Тищенка. Танцями Анастасія займалася вже давно, адже була солісткою балету "ТОДЕС". Музична кар'єра Нани розпочалася, коли дівчина була учасницею гуртів "NIKITA" та "А.R.М.I.A". Зараз DJ NANA працює сольно. Також дівчину можна побачити як актрису та модель. Анастасія з'являється на обкладинках чоловічих глянцевих видань.

І ще: Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту

DJ NASTIA

Інстаграм: https://www.instagram.com/nastia.dj/

Настя Топольська – улюблена діджейка киян. І не тільки, звичайно ж. Вона засновниця NECHTO.RECORDS та лейблу Propaganda. DJ NASTIA називає себе широкоформатною музиканткою і грає драм-н-бейс, мінімал, хауз, техно, діп-хауз, трип-хоп і джаз. Дівчина багато гастролює та виступає у різних куточках світу.

DJ MADONNA

Інстаграм: https://www.instagram.com/_dj__madonna/

DJ MADONNA називає себе найпопсовішою діджейкою. Окрім музичної кар'єри, вона веде свій блог, у якого понад 74 тисячі підписників. Також дівчину можна побачити як учасницю телевізійних шоу. До слова, вона стала переможницею реаліті-шоу "Супермама".

DJ AMELY

Інстаграм: https://www.instagram.com/dj_amely/

Світлана займає провідні позиції у топах українських діджеїв. Її улюблена музика – це Dutch House, проте за понад 5 років професійної діяльності, DJ AMELY встигла спробувати себе у різних музичних напрямках. Світлана гастролює світом і вже встигла підкорити клаберів у 14 країнах. Також вона знімалася для чоловічих журналів XXL, FHM.

DJ LEENATA

Інстаграм: https://www.instagram.com/djleenata/

29-річна діджейка з Києва, яка любить House підкорила не один танцмайданчик. Ліната працює у багатьох жанрах, адже за 9 років професійної кар'єри вона записала багато треків та грала в різних країнах. У Лінати є радіошоу "It's fucking trap" та Ultra sensation. Дівчина також працює звукорежисеркою, вокалісткою та MC.

До теми: Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює