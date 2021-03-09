На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
- 48
9 березня у світі відзначають День діджея. З цієї нагоди підготували для вас добірку українських діджейок, від енергетики яких захоплює подих, а їхні виступи підкорила не один музичний майданчик.
DJ NANA
Інстаграм: https://www.instagram.com/anastasia_domination/
Анастасія Кумейко стала відома широкому загалу українців як DJ NANA після участі у шоу "Танці з зірками". У танцювальному проєкті Ната брала участь як партнерка ресторатора Миколи Тищенка. Танцями Анастасія займалася вже давно, адже була солісткою балету "ТОДЕС". Музична кар'єра Нани розпочалася, коли дівчина була учасницею гуртів "NIKITA" та "А.R.М.I.A". Зараз DJ NANA працює сольно. Також дівчину можна побачити як актрису та модель. Анастасія з'являється на обкладинках чоловічих глянцевих видань.
І ще: Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
DJ NASTIA
Інстаграм: https://www.instagram.com/nastia.dj/
Настя Топольська – улюблена діджейка киян. І не тільки, звичайно ж. Вона засновниця NECHTO.RECORDS та лейблу Propaganda. DJ NASTIA називає себе широкоформатною музиканткою і грає драм-н-бейс, мінімал, хауз, техно, діп-хауз, трип-хоп і джаз. Дівчина багато гастролює та виступає у різних куточках світу.
DJ MADONNA
Інстаграм: https://www.instagram.com/_dj__madonna/
DJ MADONNA називає себе найпопсовішою діджейкою. Окрім музичної кар'єри, вона веде свій блог, у якого понад 74 тисячі підписників. Також дівчину можна побачити як учасницю телевізійних шоу. До слова, вона стала переможницею реаліті-шоу "Супермама".
DJ AMELY
Інстаграм: https://www.instagram.com/dj_amely/
Світлана займає провідні позиції у топах українських діджеїв. Її улюблена музика – це Dutch House, проте за понад 5 років професійної діяльності, DJ AMELY встигла спробувати себе у різних музичних напрямках. Світлана гастролює світом і вже встигла підкорити клаберів у 14 країнах. Також вона знімалася для чоловічих журналів XXL, FHM.
DJ LEENATA
Інстаграм: https://www.instagram.com/djleenata/
29-річна діджейка з Києва, яка любить House підкорила не один танцмайданчик. Ліната працює у багатьох жанрах, адже за 9 років професійної кар'єри вона записала багато треків та грала в різних країнах. У Лінати є радіошоу "It's fucking trap" та Ultra sensation. Дівчина також працює звукорежисеркою, вокалісткою та MC.
До теми: Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
20:22Художник показав, як би в реальному житті виглядав головний герой мультфільму Душа
-
19:53Чоловічі та жіночі знаки Зодіаку: дізнайтеся, яка у вас енергетика
-
19:39Як роблять скляний корпус для смартфона OPPO Find X3 Pro: відео
-
19:25Протизаплідні таблетки: розвінчані популярні міфи про препарати
-
19:12Учені розповіли, чому багатьом хочеться спати вдень
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:54Леді Гага стала брюнеткою: зірку помітили на зйомках у Римі
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
18:24Kia вперше показала на відео свій новий електрокар
-
18:13Гороскоп на 10 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Що треба і чого не варто робити на початку весни
-
17:41Емінем відповів хейтерам в новому анімаційному кліпі Tone Deaf
-
17:22Наречена Роналду Джорджина Родрігес знялася у відвертому купальнику
-
17:12Колишня дружина Джеффа Безоса вийшла заміж за шкільного вчителя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:55It Takes Two: дивіться новий трейлер захопливої гри для двох
-
16:42Учені зі США назвали 2 популярні напої, які допомагають знизити артеріальний тиск
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
16:09Донька Джуда Лоу знялася у мереживній спідній білизні від La Perla: гарячі фото
-
15:54Redmi Note 10 Pro проти iPhone 12: дивіться божевільну битву камер смартфонів
-
15:22Леся Нікітюк вперше показала свою маму: фото
-
14:58Собак Байдена виселили з Білого дому через агресивну поведінку
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
14:29Шпигунам вдалося зняти Tesla Semi: дивіться, як вантажівка їздить на треку (відео)
-
14:13Кінокритики Голлівуду назвали найкращий фільм 2020 року
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
- 05 березня
-
21:51Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих