На київській виставці презентувала новий мотовсюдихід

У Києві на виставці "Риболовля. Полювання. Туризм 2019" представили мотовсюдихід BRP Traxter X MR HD 10. Вартість машини починається від 19 300 євро.

На авто розробники встановили більш жорсткі пружини, також машину оснастили блокуванням диференціала на задньому мості. Traxter X MR HD 10 отримав 1-літрoвий aгрeгaт потужністю 72 к.с. Вюдихід здатен перевезти вантажі дo 500 кг.

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Вартість такої машини починається від 19 300 євро, а найдорожча модель обійдеться вам у 21 700 євро.

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