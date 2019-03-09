Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

На київській виставці презентувала новий мотовсюдихід

  • 11
Мотовсюдихід BRP Traxter X MR HD 10 - фото 1
Мотовсюдихід BRP Traxter X MR HD 10 / formula7

У Києві на виставці "Риболовля. Полювання. Туризм 2019" представили мотовсюдихід BRP Traxter X MR HD 10. Вартість машини починається від 19 300 євро.

На авто розробники встановили більш жорсткі пружини, також машину оснастили блокуванням диференціала на задньому мості. Traxter X MR HD 10 отримав 1-літрoвий aгрeгaт потужністю 72 к.с. Вюдихід здатен перевезти вантажі дo 500 кг.

Це цікаво: Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар

Вартість такої машини починається від 19 300 євро, а найдорожча модель обійдеться вам у 21 700 євро.

Читайте також: Названі претенденти на звання Автомобіль року

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
  • 07 березня, 16:51
  • 1299
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
  • 06 березня, 16:21
  • 924
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 61863
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології