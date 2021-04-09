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На Kickstarter з'явилася пральна машина для навушників: як вона працює

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Гаджет для чистки навушників оцінили у 33 долари - фото 1
Гаджет для чистки навушників оцінили у 33 долари

На краудфандинговій платформі Kickstarter з'явилася крихітна "пралка" під назвою Cardlax EarBuds Washer. Пристрій для очищення бездротових навушників – невеликий кейс у формі куба. За запевненням розробників, він здатний видалити з поверхні аксесуара навіть сильні забруднення.

Перед "завантаженням" навушників у барабан пристрою, користувач повинен попередньо очистити його, пишуть розробники.

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Це можна зробити за допомогою вбудованої щітки, що крутиться. Вона позбавить аксесуари бруду у важкодоступних місцях. Наприклад, решітках динаміків. Потім, додавши 70% спиртовий розчин у спеціальний відсік, можна відправляти аксесуар на ретельніше очищення.

Конструкція Cardlax EarBuds Washer включає обертову серцевину, виконану з м'якої губки, яка дбайливо знімає бруд з аксесуара. За запевненням виробника, під впливом дбайливого механічного очищення у комплексі зі спиртовим розчином пристрій поверне навушникам "первозданний" вигляд.

Дивіться, як цей гаджет очищає навушники:

Новинка надійде у продаж у червні поточного року, набравши майже 500% від необхідної суми на старт виробництва. За умовами попереднього замовлення вартість Cardlax EarBuds Washer становить $ 33.

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