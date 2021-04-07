Американський репер і дизайнер SpaceX представили "розумну" захисну маску: фото

Один з творців і лідер хіп-хоп гурту The Black Eyed Peas репер Вільям Адамс оголосив про випуск високотехнологічної захисної маски. У розробці також брав участь Хосе Фернандес, дизайнер компанії SpaceX Ілона Маска, який раніше створював костюми для голлівудських блокбастерів.

Як повідомляє CNN, маска Xupermask має два вентилятори, повітряний фільтр HEPA, оснащена інтерфейсом Bluetooth 5.0, світлодіодним підсвічуванням, навушниками з шумоподавленням і мікрофоном. В комплекті йде також футляр для перенесення, змінні фільтри, амбушури для навушників різних розмірів і зарядний кабель.

До слова: Дослідники визначили, які маски краще захищають від COVID-19

Вільям Адамс – відомий фанат технологій. Він інвестував в Tesla і Beats Electronics. Його компанія i.am + орієнтована переносні пристрої. З одного боку, інновація репера трохи запізнилася – деякі штати вже скасовують вимоги обов'язкового носіння масок. Але експерти вважають, що американці все одно продовжать їх носити ще якийсь час.

Спалах COVID-19 був в Японії і Південно-Східній Азії. Вони подолали його, і все ще носять маски, – сказав Will.i.am.

Xupermask ще не отримала схвалення в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, але була допущена для екстреного використання широким загалом і медичними працівниками. Маски продають за 299 доларів.

Читайте також: Учені з'ясували, що сонячне світло вбиває коронавірус за 10-20 хвилин