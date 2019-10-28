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Серіал Великі Вуйки Хелловін

На картинці є 139 голубів і одна кішка: знайдіть її менш ніж за 9 секунд

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Головоломка з сірою кішкою - фото 1
Головоломка з сірою кішкою

29 жовтня США святкують національний день кішок. З цієї нагоди виробник корму для тварин Natures Menu випустив головоломку, у якій серед 139 голубів потрібно відшукати одну сіру кішку за 9 секунд. Це не так просто, як здається!

Як пише Daily Mail, у середньому на пошук кішки користувачі витрачають приблизно 18 секунд, але дехто впорався із завданням швидше.

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Перевірте свої сили і ви! Пишіть у коментарях, за скільки часу ви помітили кішку. Якщо вам не вистачить терпіння на її пошук – читайте підказку під картинкою.

На картинці є 139 голубів і одна кішка: знайдіть її менш ніж за 9 секунд - фото 364358

Не здавайтесь! Зробіть перерву та подивіться вірусний відос із лінивою кицею на ім'я Шлакоблок. Вона намагається схуднути, але не хоче докладати до цього зусиль:

Якщо голуби вас заплутали, то ось відповідь: кішка ховається в четвертому ряду знизу!

На картинці є 139 голубів і одна кішка: знайдіть її менш ніж за 9 секунд - фото 364331

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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