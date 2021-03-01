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Хірург під'єднався до засідання суду у Zoom прямо з операційної: відео
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Хірург Скотт Грін з американського міста Сакраменто давав свідчення у суді, підключившись до онлайн-конференції в Zoom прямо з операційної. Лікаря викликали у справі, пов'язаної з порушенням правил дорожнього руху.
Поява Гріна в хірургічному костюмі і масці здивувала як учасників засідання, так і тих, хто дивився пряму трансляцію в YouTube. Однак медик запевнив суддю, що готовий брати участь в розгляді, додавши, що поруч з ним перебуває інший хірург, який подбає про пацієнта.
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Суддя все ж відклав засідання, заявивши, що турбується за пацієнта, якого оперує Грін.
Медична рада Каліфорнії оголосила, що почала розгляд, підкресливши, що "очікує від лікарів дотримання професійних стандартів при лікуванні пацієнтів". Сам Грін повідомив, що "все було не так" і більше йому додати нічого.
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