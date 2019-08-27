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На iPhone з'явився неофіційний нічний режим зйомки
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Після появи режиму нічної зйомки в смартфонах від Google, Huawei, Samsung та інших компаній, iPhone став аутсайдером за частиною нічної зйомки. Apple не поспішає виправляти ситуацію, тому за справу взялися сторонні розробники. Студія Halcyon Products створила додаток, який потішить власників iPhone.
Розробники програми NeuralCam Night Photo не приховують, що їх надихнули виробники Android-смартфонів.
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Натхненням для створення NeuralCam для нас стали нічні режими, доступні на Android-смартфонах, які допомагають людям робити яскравіші та красивіші фотографії в умовах низької освітленості. Ми хотіли вичавити максимум з камери iPhone і зробити програму, яка б принесла нічний режим, – розповіли розробники.
Додаток захоплює кілька зображень й обробляє їх за допомогою машинного навчання. Такий же метод взяла на озброєння Google у своїх смартфонах Pixel. За словами творців, програму можна використовувати в різних умовах недостатнього освітлення, в тому числі при зйомці як в приміщенні, так і на вулиці. Крім того, NeuralCam Night Photo працює як з основною, так і з фронтальною камерою.
NeuralCam Night Photo вже доступний в App Store. За своє творіння розробники просять $ 2,99. Додаток вимагає версію iOS не нижче 12 і працює на iPhone 6 і новіших моделях.
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